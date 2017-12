- Der weltgrößte Außenwerber und die südostfranzösische Stadt Antibes haben die Werbeverträge um 15 Jahre verlängert. Antibes erhält dazu auch Digital Street Furniture der neusten Generation samt großen DooH Screens, NFC-Fähigkeiten und öffentlichen Hotspots. von Thomas Kletschke

Das neue Jahr hat noch nicht begonnen. Und vor Weihnachten 2017 hat JCDecaux neue Werberechtsverträge gemeldet. An der Côte d’Azur hat der weltgrößte Media Owner in der gut 75.000 Einwohner zählenden Stadt Antibes bereits bislang Werberechte gehalten. Die Gegend ist touristisch gut erschlossen, die Stadt selbst ist ein sehr beliebtes Ziel für Besucheraus dem In- und Ausland.

Jetzt haben Antibes und JCDecaux einen neuen Vertrag geschlossen, dessen Laufzeit 15 Jahre beträgt. Vorausgegangen war eine Ausschreibung, bei der sich der Media Owner durchgesetzt hat. Street Furniture wird der Konzern liefern und an hochfrequenten Stellen installieren. Eingesetzt wird eine von Martin Szekely und JCDecaux designte Lösung. Zudem geht es darum, in Antibes Smart City-Ansätze umzusetzen.

Installiert, in Betrieb genommen und vermarktet werden künftig: