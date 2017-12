- Für die Vorweihnachtszeit hat sich die Flughafenapotheke des Airports Oslo etwas ganz spezielles ausgedacht. Der Weihnachtscontent auf der hauseigenen LED-Wall vermittelt saisonale Stimmung und erhöht die Aufmerksamkeit. von Florian Rotberg

Die LED-Videowall der Apotek 1 ist 9m breit und 3m hoch und verfügt über eine mittelmäßig-feinen Pitch von 3,9mm. Der Content wurde von der Zeta Display Tochter ProntoTV in Norwegen produziert.

Zeta Display ist als erster Digital Signage-Pureplayer seit diesem Monat an der Börse in Stockholm (Nasdaq Nordic) gelistet. Am ersten Handelstag (4 Dezember) durfte CEO Leif Liljebrunn den Handelstag mit der traditionellen Glocke eröffnen.