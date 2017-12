- Auch wenn das quadratische Display bei Samsung schon zum zweiten Mail abgekündigt wurde, scheint es ein weiteres Leben bekommen zu haben. Jedenfalls entdeckte invidis diese Woche einige Samsung Galaxy Showcases mit quadratischen Displays.auf dänischen Handelsflächen. von Florian Rotberg

Die letzte Dienstreise des Jahres 2017 brachte uns diese Wochen nach Schweden und Dänemark. Im vorweihnachtlichen Treiben in Kopenhagen stolperten wir über einige Samsung Galaxy S8 Showcases in Elektrofachmärkte und Telekommunikationsshops in und um Kopenhagen.

Einige davon zeigten das quadratische Digital Signage-Display in einem wirklich schönen Set-up. Gemischt mit hinterleuchteten Samsung Galaxy Mobiltelefonen präsentieten die Displays eine leicht animierte Sternenlandschaft. Im hektischen, lauten Umfeld eines Elektronikmarktes ein ruhender Pol.

Wahrscheinlich handelt es sich bei den Showcases nur um ein letztes Tribut an das Quadrat. Auch wenn mit LED-SMD-Modulen schon ein Nachfolger verfügbar ist, wir werden denn ungewöhnlichen Formfaktor irgendwie vermissen. Vielleicht gibt einiges Tages ja noch ein drittes Leben als QLED-Display.