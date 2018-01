- Die Sharp Business Systems Deutschland GmbH hat eine Stellenanzeige im invidis-Stellenmarkt veröffentlicht. Das Unternehmen sucht jetzt für die Region Nord/Ost eine oder einen Key Account Manager (m/w). von Thomas Kletschke

Die Stellenanzeige lautet wie folgt:

Als weltweit für seine einzigartigen Elektronikprodukte und -lösungen bekanntes Unternehmen liegt die Herausforderung für Sharp darin, mit Produkten fürs Büro, für zu Hause und für unterwegs ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit zu schaffen.

Durch vernetzte Technologien verändert Sharp die Art und Weise, wie Unternehmen Informationen nutzen. Mit einem umfassenden Portfolio an preisgekrönten Dokumentenmanagement- und Display-Lösungen hilft Sharp Unternehmen, Informationen zu gestalten, zu verwalten, zu visualisieren und zu teilen.

Zur Verstärkung unseres Visual Solutions-Teams in Deutschland suchen wir per sofort einen

Key Account Manager (m/w)

für die Region Nord/Ost

Ihre Aufgaben

Sie betreuen und pflegen einen vorhandenen Kundenstamm im eigenen Verkaufsgebiet

Die erfolgreiche Identifikation und Gewinnung neuer Kunden und der damit verbundene Ausbau der Marktpräsenz gehören ebenso zu Ihren Hauptaufgaben, wie die Umsetzung von Umsatz- und Gewinnzielen

Als Vertriebsmitarbeiter agieren Sie als wichtiges Bindeglied zwischen Ihren Kunden und dem Innendienst/Order Desk

So sind Sie

Der Vertrieb ist Ihre Leidenschaft

Sie überzeugen durch einen ausgeprägten Erfolgswillen im Außendienst ebenso wie durch das Talent, sich immer wieder auf neue Zielgruppen und Herausforderungen einzustellen

Ehrgeiz, eine positive Ausstrahlung, Selbstständigkeit, Abschluss-Sicherheit und ein großes Medieninteresse zeichnen Sie zudem aus

Und nicht zuletzt möchten Sie bei einem innovativen Marktführer Mitglied eines erfolgreichen Vertriebsteams werden

So sind wir

Wir bieten Ihnen ein äußerst attraktives Gehaltspaket sowie ein Firmenfahrzeug inklusive Tankkarten (auch zur privaten Nutzung)

Eine hochwertige Arbeitsausstattung mit Notebook und Smartphone ist bei uns selbstverständlich

Durch die laufende Förderung anhand gezielter Coaching- und Trainingsmaßnahmen unterstützen wir Sie in Ihrem Berufsalltag und bieten Ihnen attraktive Perspektiven

Eine offene, kollegiale Unternehmenskultur, in der Engagement und Eigeninitiative gelebt werden, erwartet Sie – wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen!

Wenn Ihr Interesse geweckt ist, in diesem Unternehmen Innovationen mitzugestalten, freuen wir uns auf Ihre Kurzbewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Gehaltsvorstellungen. Diese richten Sie bitte per E-Mail an: markus.eisemann@sharp.eu. Ausführliche Bewerbungen richten Sie bitte postalisch an: Sharp Business Systems Deutschland GmbH, Personalabteilung, Frau M. Dominguez Sánchez, Industriestraße 180, 50999 Köln

Hier finden Sie die Stellenausschreibung als PDF.