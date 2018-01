- Zum zwölften Mal veranstaltete die Online Software AG ihre Hausmesse „PRESTIGE Partnertag“. Bei der Veranstaltung ging es um aktuelle Themen aus der Welt des Handels. Mit einer Live-Schalte zur in New York stattfindenden NRF Big Show war man dabei nah am Puls der Zeit. von Thomas Kletschke

Unter dem Motto „Exzellenz am PoS – mit eindrucksvoller Kundenkommunikation brillieren“ trafen sich Experten aus dem Handel am 16. Januar in Heidelberg zum „PRESTIGE Partnertag“ der Online Software AG. Kunden und Partner des Softwarehauses diskutieren alljährlich aktuelle Themen des stationären Handels. Das Branchenevent fand nun zum zwölften Mal statt.

Was den stationären Handel für den Kunden psychologisch attraktiv macht, beleuchtete der Marktforschungsspezialist Jens Lönneker von rheingold salon. Er stellte Funktion und Bedeutung des stationären Handels in Frage und forderte von den Händlern mehr Mut für disruptive Konzepte, um die Kunden weiterhin für sich zu gewinnen.

Vorstand und Gründer der Gruppe Nymphenburg, Norbert Wittmann, stellte Formatentwicklungs- und Restrukturierungsprojekte sowie Lösungen zur Prozess- und Workflowoptimierung anhand ausgewählter Cases vor.

Wie digitale Exzellenz im Storedesign der Zukunft aussieht skizzierte zudem Lutz Schneppendahl, Geschäftsführer der HARRES Metall-design.

Über ihre Erfahrungen bei der Umsetzung ihrer Projekte berichteten Einzelhändler wie beispielsweise die EDEKA Minden-Hannover, die zum Einen mit der Softwareplattform PRESTIGEenterprise zahlreiche digitale Lösungen für eine verbesserte Kundenansprache auf der Ladenfläche umsetzt, aber auch ihre gedruckten Etiketten und Plakate mit der Software managed, seit kurzem auch im Zusammenspiel mit dem EDEKA-System LUNAR.

Bertram Schreiner und Christian Minz der EDEKA Minden-Hannover erläuterten, welche Herausforderungen derartige Projekte mit sich bringen und Rainer Rausch von tegut berichtete über neue Marketinginstrumente für mehr Kundenvertrauen sowie PoS- Kommunikation mit Shopper-relevanten Themen.

Volker Wissmann, Vorstand der Online Software, war live von der weltweit größten Handels-IT Messe zugeschaltet, der NRF Big Show aus New York. Zusammen mit Innovationsexperte Frank Rehme berichtete er über aktuelle Schwerpunktthemen im internationalen Handel. Insbesondere Innovationsthemen wie Artificial Intelligence und Seamless Clienting sowie deren Umsetzungen in der Praxis standen im Vordergrund.