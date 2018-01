- Seit 2006 veranstaltet invidis den Digital Signage Summit Europe in München, seit vier Jahren im Joint Venture mit Integrated Systems Events. Für 2018 weichen wir mangels Kapazitäten in unserer bayerischen Heimat nach Frankfurt/Main aus. Auf der DSS Europe 2018 bieten wir neue zusätzliche Programmpunkte an. von Peter Beck

Bis 2016 war die DSS Europe verkehrsgünstig am Flughafen München zuhause. 2018 kehren wir für ein Jahr zurück an einen Flughafen: Die DSS Europe 2018 landet im Sheraton Frankfurt Airport Hotel am 4-5 Juli 2018.

Die FIFA Fußball WM in Russland machte die Terminplanung im kommenden Sommer schwierig. Die wenigen spielfreien Tage und große Messen machten den Umzug nach Frankfurt notwendig. Für 2019 planen wir aber die Rückkehr zur Brezn und Biergarten nach München.

Die DSS 2018 in Frankfurt steht unter dem Motto „Digital Storytelling – Changing the Narrative with Digital Signage“. Neben Präsentationen und Panel Diskussionen bietet wir dieses Jahr zum ersten Mal auch konferenzbegleitend Hand-on Workshops rund um die Themen

Delivering Experiences

ROI of Digital Signage

Scent, Sound & Lighting

Artificial Intelligence

Auch für die Wirkung von Digital Signage Content reservieren wir einen Block im Programm. Zusätzlich präsentiert die DSS Europe digitale Innovationen und Technologien die auf der ISE nicht zu sehen sind.

Das Programm veröffentlichen wir im Anschluss an die ISE Mitte Februar. Für Fragen und Speaking Opportunities steht wie immer das invidis Team rund um Florian Rotberg zur Verfügung.