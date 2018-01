- Wayfinding in verschiedenen Varianten wird am Stand von 3d-berlin das Thema sein. Das Unternehmen ist zudem offizieller Technologie-Partner der Fachmesse. Der Floorplan der ISE wird von 3d-berlin bereitgestellt. von Thomas Kletschke

Die ISE 2018 findet vom 6. bis 9. Februar 2018 im RAI Exhibition Centre in Amsterdam statt. 3d-berlin ist in Halle 8, am Stand 8-K355, zu finden.

Dienstleister 3d-berlin ist offizieller Technologie-Partner der weltgrößten Fachmesse für AV-Technik und Systemintegration und präsentiert verschiedene Lösungspakete für interaktives Indoor-Wayfinding: in 3D in 2D, als Kartenmodul zur Integration in bestehende Anwendungen oder zur Entwicklung einer schlüsselfertigen Anwendung.

Neben individualisierten Wayfinding-Lösungen und Design-Templates stellt 3d-berlin etwa das neue Kartenmodul mit Developer-API vor: Mit der „easyGuide maps engine“ können bestehende Anwendungen um eine Gebäudekarte mit allen gängigen Navigationsfunktionen wie etwa Blue Dot erweitert werden. Besucherleitsysteme werden für den Retail-Bereich, Firmenzentralen, Universitäten sowie Krankenhäuser in Szene gesetzt und können live auf multiplen Medien getestet werden: Kiosksysteme, Mobilgeräte, Websites und Prints.

Für die ISE 2018 und die Messe ISE 2019 ist der Hersteller offizieller Technologie-Partner der ISE. Sowohl der Online-Floorplan in der klassischen Web-Version und in der Mobile-Variante als auch der Floorplan vor Ort wird von 3d-berlin bereitgestellt. An zwölf Standorten stehen den erwarteten 73.000 Besuchern Kiosksysteme – PHEX Stelen von Hersteller ekiosk – zur Verfügung, um interaktiv nach Ausstellern und Services zu suchen. Das Leitsystem zeigt nicht nur die kürzesten Wege zu den Hallen und die genaue Lage des gesuchten Stands, sondern zeigt auch die Wartezeiten an den Gastronomieständen an, um den Aufenthalt auf der Messe zu optimieren.

Auch am Vortragsprogramm wird sich der Hersteller beteiligen: