- Der kanadische Anbieter wird auf der ISE erstmals eine 4K Wireless-Collaboration-Lösung zeigen, mit der man sich vom Wettbewerb abhebt. von Thomas Kletschke

Die ISE 2018 findet vom 6. bis 9. Februar 2018 im RAI Exhibition Centre in Amsterdam statt. NorthVision ist in Halle 13, an Stand 13-B130, zu finden.

Seit mehr als zehn Jahren ist NorthVision im Bereich Collaboration-Technologien aktiv. Zur Anfang Februar stattfindenden ISE 2018 wird der Hersteller in Amsterdam eine bislang nicht näher erklärte 4K Wireless-Lösung vorstellen.

Nach Firmenangaben handelt es sich dabei um eine Besonderheit, respektive Weltneuheit („World’s First Wireless 4K and Vision intelligence“). Aktuell führt NorthVision zwei Produktlinien mit Collaboration-Lösungen: Wireless Pro, ein kabelloses Instant-Play-Präsentationssystem und Vision Board, das dynamische Schreib-, Editier- und Instant-Sharing-Funktionen beinhaltet.

NordVision hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Vertriebsbüro in den USA, Deutschland, Singapur, Indonesien sowie ein Forschungs- und Entwicklungslabor in Taiwan.