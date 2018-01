- BenQ wird in diesem Jahr mit Smart Display Modules (SMD) nach Intel-Spezifikation auf der ISE präsent sein. Gezeigt wird aus diesem Mediaplayer-Portfolio auch eine Weltpremiere. von Thomas Kletschke

Die ISE 2018 findet vom 6. bis 9. Februar 2018 im RAI Exhibition Centre in Amsterdam statt. BenQ ist in Halle 5, an Stand 5-U20, zu finden.

BenQ wird in diesem Jahr den interaktiven Screen IL550 vorstellen. Das mit IR-Touch arbeitende Large Format Display erlaubt mehrere simultane Touchpoints und bringt es auf eine Lebensdauer von mehr als 50.000 Stunden. Es ist mit der proprietären Cloud-basierten Content Management Software X-Sig ausgestattet, mit der Benutzer Digital Signage-Inhalte über verschiedene Vorlagen erstellen, planen und anzeigen können. Die Anwendung Multiple Display Administrator (MDA) steuert mehrere Anzeigen gleichzeitig über das lokale Netzwerk und koordiniert Inhalte innerhalb derselben LAN-Umgebung.

Der Hersteller wird auch das 55″ 4K Whiteboard Google Jamboard ausstellen. Das Jamboard soll die Zusammenarbeit in Unternehmensumgebungen oder Klassenräumen auf schnelle, effiziente und produktive Weise verbessern, ohne dass dazu eine komplizierte Einrichtung oder Schulung erforderlich ist.

Besucher der ISE können aus dem Bereich Videowalls auch das Display PL553 sehen, das mit einem schmalen Bezel von 1,8 mm daherkommt.

Aus der 4K Interactive Flat Panel (IFP-Serie werden die neuen BenQ-Modelle RP750K und RP860K gezeigt, die über Features wie Plug-and-Play, Multi-Plattform-Kompatibilität, 20 Punkt-Multitouch, Smart Eye Care und Handschrifterkennung verfügen.

Aus demBereich Projektion werden die BlueCore-Laserlichtprojektoren LK970, LW890UST und LU950 gezeigt. Diese 4K-Projektoren eignen sich für Installationen im Einzelhandel, in Bildungseinrichtungen, Unternehmen oder Museen und können mit großem Zoom ebenso pukten wie der Fähigkeit für 360°- oder Hochformat-Projektionen.

Ebenfalls gezeigt wird der LU9915 BlueCore Laser-Projektor, der mit 10.000 ANSI Lumen und einem Kontrastverhältnis von 100.000:1 punkten kann. Der für 24/7 zertifizierte Projektor LU9915 ist aufgrund der diversem Objektiv-Optionen für eine Vielzahl von Installationsmöglichkeiten einsetzbar.