- Hersteller BrightSign stellt auf der Integrated Systems Europe die ersten Mediaplayer seiner neuen Serie 4 vor. Die Modelle BrightSign XD4 und BrightSign XT4 unterstützen Dolby Vision sowie HDR10+ und sind erstmals auf der Messe zu sehen. von Thomas Kletschke

Die ISE 2018 findet vom 6. bis 9. Februar 2018 im RAI Exhibition Centre in Amsterdam statt. BrightSign ist in Halle 8, am Stand 8-G240, zu finden.

Die vier neuen Modelle der Serie 4, die der preisgekrönten Serie 3 nachfolgen, unterstützen jetzt auch Dolby Vision und HDR10+. Im Jahr 2018 ersetzen XD234/XD1034 die Pendants der Serie 3 (XT244/XT1144).

Die XT-Produktlinie ist wie gehabt PoE+-fähig (Power-over-Ethernet). Der XT1144 verfügt über einen HDMI-Eingang zur Übertragung von Live TV an die Endpunkte entweder über das HDMI-Kabel oder gestreamt an ein Netzwerk. Auch die neuen Player sind wie das patentierte Design der Serie 3 schlank geformt.

Auf der ISE 2018 zeigt BrightSign außerdem drei seiner integrierten Modullösungen „BrightSign Built-In DSM“ (Digital Signage Module) – iDisplay von Outform sowie einige Displays von AVNU und Industrial Image.

Ebenfalls zu sehen am sind Demos zum Thema Konferenzzimmerverwaltung, 4K HDR10+ und 4K Dolby Vision-Decodierung, zur Autorensoftware BrightAuthor sowie zu Interaktivität mit BrightSign-Apps.