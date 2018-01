- Zum zweiten Mal wird Acer Being Signage auf einer ISE ausstellen. Gemeinsam mit den Kollegen der Konzernmutter Acer werden drei verschiedene Lösungsszenarien im Live-Betrieb gezeigt – darunter eine Cloud-Umsetzung für den vertikalen Markt Retail. von Thomas Kletschke

Die ISE 2018 findet vom 6. bis 9. Februar 2018 im RAI Exhibition Centre in Amsterdam statt. Acer Being Signage ist in Halle 15, am Stand 15-C220, zu finden.

Acer Being Signage und Acer zeigen drei Szenarien im Live-Betrieb. Themen sind digitales Marketing im Supermarkt, digitale Werbung im öffentlichen Raum auf einer Stele sowie der Einsatz von Projektoren im Schulbetrieb.

Bereits auf der Computex in Taiwan hatte Acer eine Digital Signage-Lösung innerhalb eines Supermarkt-Szenarios gezeigt. Auf der Messe in Amsterdam ist es nun ebenfalls zu sehen. Während auf einem Large Format Display Werbevideos und Informationen per Acer picturemachine4 über die Cloud ausgestrahlt werden, analysiert die Cloud-basierte Business Intelligence Software Acer Being Audience Rating den Besucherstrom und die Reaktionen der Betrachter.

Greift ein Besucher beispielsweise nach einem Kaffee im Supermarktregal, schlägt das System Milch als Cross-Selling-Produkt vor. Auch hinter dieser proprietären Lösung steckt eine Cloud-basierte Software, die über einen Näherungssensor das Kundenverhalten analysiert.