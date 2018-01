- Zusammen mit den Unter-Ausstellern Concierge, Notice Branded Media und Onsign TV wird IAdea Deutschland Signboards, Tochscreens, Media Plaer und Partner-Lösungen vorstellen. von Thomas Kletschke

Die ISE 2018 findet vom 6. bis 9. Februar 2018 im RAI Exhibition Centre in Amsterdam statt. IAdea Deutschland ist in Halle 8, am Stand 8-E390, zu finden.

Concierge bietet flexible Display-Lösungen für Konferenzräume inklusive Reporting und Buchung. Vor Ort zeigt Concierge die Digital-Signage-Konferenzraumlösung in einer Live-Demo und vor allem, wie die Lösung von den IAdea-Smart-Signboards unterstützt wird, beispielsweise in puncto Authentifizierung über NFC, standortweiter Zustandsüberwachung oder Konfigurationskonsistenzprüfungen.

IAdea-Partner und Mit-Aussteller Notice Branded Media bringt sein Produkt Easyscreen mit nach Amsterdam. Mit der DS-Software lassen sich individuelle Online-Clips erstellen und zu vorgegebenen Zeitpunkten ausspielen. Die Clips oder ganze Programme lassen sich zudem an die eigene Marke, den Standort und natürlich an die Zielgruppe anpassen.

Onsign TV wurde für den professionellen 24/7-Betrieb entwickelt und ist eine Cloud-basierte Digital Signage-Plattform. Onsign TV ist vollständig in die Media Player von IAdea integriert und bietet Bild-, HTML5- und Video-Streaming sowie Signage-Überwachung, Echtzeit-Fernanzeige und Player-Steuerung. Zudem lässt sich eine umfangreiche Bibliothek mit Apps nutzen, darunter Fluginformationen, Wetterdaten, Finanzdaten, RSS-Feeds und Social-Media-Integrationen. Auf der ISE 2018 wird Onsign TV darüber hinaus zeigen, wie Digital-Signage den öffentlichen Verkehr transformiert, indem Screens in Terminals, Bushaltestellen und im Fahrzeug eingesetzt werden.

Björn Christiansen, Geschäftsführer von IAdea Deutschland, und sein Team präsentieren auf der ISE 2018 die aktuellen Signboards, Touchscreens, Media Player sowie Videowalls. Aktuelle Lösungen, Case-Studies, Trends wie „Digita Signage als Digitaler Verkäufer“ sind ebenfalls Thema.