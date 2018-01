- Auch in diesem Jahr wird Kern & Stelly Medientechnik auf der ISE mit einem eigenen Stand vertreten sein. Zudem begleitet man Kunden auch auf die Stände der großen Hersteller. von Thomas Kletschke

Die ISE 2018 findet vom 6. bis 9. Februar 2018 im RAI Exhibition Centre in Amsterdam statt. Kern & Stelly ist in Halle 5, an Stand 5-R130, zu finden.

Auf der wichtigsten Messe der AV- und Medientechnik-Branche wird der AV-Distributor das Fachhandelspublikum an seinem Stand über Trend aus Bereich wie LED-Walls, Large Format Displays, Projektoren, Signalmanagement oder Dokumentenkameras informieren.

Ein Service, den Kern & Stelly seit einiger Zeit anbietet, wird auch auf der ISE 2018 wieder geboten: Mitarbeiter von Kern & Stelly begleiten Besucher zu den Messeständen der Hersteller, wie zum Beispiel Atlona, Barco, BenQ, BrightSign, ELMO, Epson, Hitachi, NEC, Promethean, Samsung, Sharp oder SMART. So haben Fachhändler die Möglichkeit, die Hersteller und ihre Produkte persönlich kennenzulernen.