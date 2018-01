- Die Kölner Digital Signage-Spezialisten dimedis werden auf der ISE 2018 mit kompas 9.0 die neueste Version ihrer Software erstmals vorstellen. von Thomas Kletschke

Die ISE 2018 findet vom 6. bis 9. Februar 2018 im RAI Exhibition Centre in Amsterdam statt. In Halle 8, Stand 8-C330, ist dimedis zu finden.

Auf der weltweit größten Fachmesse für professionelle AV- und elektronische Systemintegration wird dimedis kompas in der neuen Version 9.0 präsentieren. ISE-Besucher können erstmals die Software in der neusten Version eigenhändig testen und die besonders für den PoS relevanten Features kennenlernen.

Die Integration von professionellen HTML5-Editoren wie Tumult Hype und der neue Vorlagen-Manager erleichtern den Workflow mit Agenturen, Designern und Digital Signage Redakteuren, ein Feature, das schon bei der Version 8.5 überzeugte. Vor allem ein Alleinstellungsmerkmal: Die Integration von diversen professionellen HTML5-Editoren und den neuen Vorlagen-Manager bietet sonst niemand im Markt an. Damit erleichtert kompas den Workflow zwischen Agenturen, Designern und Digital Signage-Redakteuren. Jeder beliebige HTML5-Editor kann integriert werden, wie etwa Hype von Tumult. Besonderes Feature der neuen kompas-Version ist der Vorlagen-Manager, der die Prozesse bei der Erstellung der Inhalte deutlich vereinfacht. In kompas selbst erstellt der Redakteur mit dem neuen Vorlagen-Manager die logische Struktur des Templates (Vorlage).

So kann der Redakteur festlegen, ob und welche Elemente wie Überschriften, Texte oder Medien in einer Vorlage auftauchen. Daraus entsteht automatisiert ein Briefing-Dokument für Grafiker, die die Templates in HTML5-Editoren bauen. Diese importiert kompas und der Redakteur kann die Templates nutzen. Das Ganze ist mit wenigen Klicks erstellt. Der externe oder intern arbeitende Grafiker verwendet weiter seinen bevorzugten HTML5-Editor bei der Erstellung der eigentlichen Inhalte.

Digitale Wegeleitung, der „kompas POS.pointer“ und weitere Features für den Point of Sale werden bei dimedis ebenfalls Themen sein.