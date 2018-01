- Am Stand von Partner AOPEN wird die Online Software AG ihre Amazon Echo-Lösung und andere Digital Signage-Lösungen auf Basis der hauseigenen Software PRESTIGEenterprise zeigen. von Thomas Kletschke

Die ISE 2018 findet vom 6. bis 9. Februar 2018 im RAI Exhibition Centre in Amsterdam statt. Die Online Software AG und AOPEN Europe sind in Halle 8, an Stand 8-E260 zu finden.

Unter anderem zeigt Online Software eine Lösung mit dem Sprachassistenten Alexa von Amazon. Basierend auf der Softwareplattform PRESTIGEenterprise und dem PRESTIGE Bot KIM beantwortet Alexa Fragen eigenständig. Mit der speziellen Skill-Version KIM Travel können so Endkunden Alexa nach den aktuellen Reiseangeboten fragen und sich die passenden Informationen und Angebote gleich am Screen anzeigen lassen. Mit der Version KIM Shopping kann der Kunde Alexa nach einem Produkt fragen und PRESTIGEenterprise spielt daraufhin ein passendes Angebot am Display aus und zeigt den Weg zum Produkt.

Auch zu Hause aus können dem Kunden mit einem auf PRESTIGEenterprise basierten Skill Services angeboten werden. So werden etwa Angebote, Informationen und Hinweise zu anstehenden Events von Handelsunternehmen mit Hilfe der Sprachsysteme abgerufen. Die Datenpflege dieser Informationen wird über das Mobile Portal von PRESTIGEenterprise verwaltet.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem professionellen Vorlagenmanagement von PRESTIGEenterprise, das mit vielen Tools Alltagsaufgaben vereinfacht und automatisiert – für eine professionelle digitale Kundenansprache am PoS und mehr Zeit auf der Ladenfläche.