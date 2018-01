- Hersteller Peerless-AV zeigt auf der ISE 2018 erstmals sein neues Ultra Slim Portrait-Kiosk KIPC35 für Screens in Größen zwischen 40″ und 65″. von Thomas Kletschke

Die ISE 2018 findet vom 6. bis 9. Februar 2018 im RAI Exhibition Centre in Amsterdam statt. Peerless-AV ist in Halle 12, am Stand 12-F90, zu finden.

Zur Messe wird der Hersteller das Ultra Slim Portrait-Kiosk KIPC35, das Displays und interaktive Touch-Screen-Panels mit einer Tiefe von bis zu 88 mm (3,5″) aufnimmt. Genutzt werden können Screens in Größen zwischen 40″ und 65″. Das System ist für Innenanwendungen gedacht.

Eine werkzeuglose 8-Punkt-Einstellung ermöglicht die schnelle Positionierung eines Large Format Displays im Kiosk-Fenster für eine bündige Ausrichtung. Flügeltüren an der Rückseite mit Kombinationsschlössern bieten erhöhte Sicherheit und ermöglichen einen bequemen Zugang zu Komponenten, die gewartet werden müssen.

Zudem ist eine breite Palette von Standardanpassungsoptionen verfügbar, einschließlich mehrerer Farben und Vinylfolien, um die Anforderungen jeder Umgebung oder Marke zu erfüllen.