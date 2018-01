- Auf der ISE 2018 zeigt eyevis Produkte aller Entwicklungsbereiche: Aus der Display-Hardware-Abteilung gibt es Neu- und Weiterentwicklungen für DLP Rückprojektions-Cubes, Small Pixel Pitch LED Module und Videowand-LCDs. Die IT-Abteilung präsentiert die neueste Generation von Videowand-Controllern und Software-Applikationen für professionelles Videowand-Management. von Thomas Kletschke

Die ISE 2018 findet vom 6. bis 9. Februar 2018 im RAI Exhibition Centre in Amsterdam statt. eyevis ist in Halle 2, an Stand 2-B70, zu finden.

Wie mehrfach berichtet, war eyevis Ende vergangenen Jahres in die vorläufige Insovlenz gegangen – seitdem ist man in Gesprächen mit Investoren. Dieser Prozess ist offenbar erfolgversprechend. Unabhängig davon ist die Präsenz auf der Messe, wo das Unternehmen seine neuen Produkte zeigt. „Nichts ist sicher, bis die Tinte trocken ist, aber wir gehen fest von einer Fortführung der eyevis GmbH aus“, so Wolfgang Schön, CEO der eyevis Group, in einem aktuele Statement.“Kunden, Lieferanten und insbesondere unsere Mitarbeiter halten toll zur Stange, was angesichts der vorläufigen Insolvenzmeldung keines Falls selbstverständlich ist.“

Erste Gebote gibt es. Die Anzahl der Interessenten sei ausreichend groß, um den verantwortlichen Gremien eine Auswahl neuer Eigentümer zu bieten, in deren Hände die eyevis GmbH nach erfolgten Verhandlungen übergeben werden. Abgeschlossen werden soll der Verkauf noch im Frühjahr dieses Jahres.

Rückprojektions-Cubes in ihrer ganzen Vielfalt sind einer der Schwerpunkte des diesjährigen Auftritts von eyevis auf der ISE. Als Weltneuheit wird ein auf neuester LED-Technologie basierender Cube präsentiert, der laut Unternehmen „noch nie dagewesene Helligkeits-Werte für LED Cubes“ verspricht. Im direkten Vergleich wird diese der Entwicklungsstudie eines Laser-Cubes gegenübergestellt, der neben dieser innovativen Lichtquelle mit einer 4K-Auflösung von 3.840p x 2160p punkten kann. Dass DLP Cubes auch sehr preiswert und sehr energiesparend sein können, zeigt eyevis anhand einer Videowand aus seinen neuen TRP Cubes, die außer ihrer geringen Leistungsaufnahme auch mit günstigen Einstiegspreisen aufwarten können. Mit den schlanken SLIM Cubes, die durch ihre geringe Einbautiefe bestechen, ist auch die Antwort von eyevis auf enge Installationsumgebungen am Stand vertreten.

Die Flat Panel Display-Sparte von eyevis bringt vor allem Weiterentwicklungen des bestehenden Portfolios mit nach Amsterdam. So gibt es bei den steglosen Videowand-LCDs mit dem neuen 49″ Gerät eine weitere Größe im eyeLCD Portfolio. Die breit gefächerte 4K/UHD-Display-Serie wurde um eine 75″ Variante erweitert, die ebenfalls auf der ISE präsent sein wird. Mit seiner NetLink Lösung, einer Erweiterungs-Option, die die Steuerung der eyevis LCDs über Ethernet-Verbindungen und darüber hinaus ein System Health Monitoring bietet, zeigt eyevis in diesem Jahr die serienreife Version dieses Systems.

Auch bei Narrow Pixel Pitch LED-Produkten aus der ePANEL Serie gibt es Neues: Diese werden auf der ISE mit einem Pixel Pitch von 1.2mm mit einem neuen Front-Service Mechanismus präsentiert, der die LED-Boards motorisiert aus dem Modul bewegt und damit den Weg zu den inneren Komponenten ermöglicht. Dies erlaubt die Installation einer Videowand direkt an der Gebäudewand ohne weiteren Platzbedarf auf der Rückseite.

Einen etwas größeren, aber mit 2.6mm dennoch feinen Pixelabstand, bieten die Module der eSLIM Serie, die durch ihre Bauweise eine einfache Handhabung und damit auch Einsätze im Rental Bereich ermöglichen.

Um auch im LED Bereich Lösungen aus einer Hand bieten zu können, hat eyevis mit einem eigenen Processing für LED-Module eine Lösung parat. Hier wird durch eine hohe Bit-Tiefe und verlustfreie Übertragung zu den Modulen erreicht. Jeder der skalierbaren Prozessoren ist in der Lage, Signale mit einer Auflösung bis 4K über Standard Ethernet-Protokolle zu den Modulen zu streamen.

eyeUNIFY, die web-basierte Videowand-Management Software von eyevis, wird in ihrer neuesten Version die Bildquellen auf den verschiedenen Videowänden am eyevis-Stand steuern. Als weltweit einzige Open-Source-Lösung besticht eyeUNIFY insbesondere durch die Code-Transparenz, die damit verbundene Sicherheit, sowie die hohe Flexibilität in der Anpassung an Kundenanforderungen.

Als Hardware-Plattform kommen Split-Controller aus der netPIX-Serie zum Einsatz. Darunter neben überarbeiteten bestehenden Versionen auch ein neuer, rein Software-basierter netPIX. Dieser neue „Software Defined Controller“ (netPIX-SDC), setzt primär auf die heute gängige Übertragung von Bild- und Videosignalen über IP-Netzwerke und deren leistungsfähige Decodierung, Steuerung und Verteilung auf angeschlossene Display-Hardware. In modernen IP-basierten Einrichtungen kann so ein Großteil der sonst üblichen Hardware eingespart werden, die durch eine hohe Zahl an physikalischen Eingängen und entsprechend benötigter Eingangskarten in der Vergangenheit erforderlich waren. Wie man die Bildsignale auf bestem Weg ins Netzwerk bringt, zeigt übrigens Teracue, das Tochterunternehmen von eyevis, mit seinen Lösungen zur Wandlung und IP-basierten Übertragung von Signalquellen über Netzwerke.