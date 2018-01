Die texanische RMG Networks ist in Nordamerika schon seit über 10 Jahren einer der führenden Spezialisten von Corporate Digital Signage Lösungen und betreibt über 1 Million Displays. Besonders die unternehmensinterne Visualisierung von Daten in Control Rooms, Call Center und in Lobbys gehören zum Geschäft. Bisher agierte RMG im Direktgeschäft als end-to-end Anbieter.