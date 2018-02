- Hersteller Panasonic gründet innerhalb seiner Connected Solutions Company (CNS) seine neue „Retail Strategic Business Unit“. von Thomas Kletschke

Mit der neuen „Retail Strategic Business Unit“ gründet Panasonic eine neue Organisation, die bei innovativen Technologien im Retail-Bereich führend werden soll. Damit fokussiert sich der Hersteller auf die Entwicklung von digitalen Lösungen für den Einzelhandel, einschließlich IoT.

Panasonic hat eine Reihe von Lösungen entwickelt, in denen Technologien, Expertise und Branchenpartner zusammenwirken, um den größten Nutzen für die Kunden zu schaffen.

Die Retail-Strategie fokussiert sich dabei auf drei Kernpunkte:

Steigern von Verkaufszahlen

Filialoptimierung

Sicherheit und Schadensverhütung

Die neue Geschäftseinheit von Panasonic hat über 400 Mitarbeiter und Ingenieure in zahlreichen Büros in Europa sowie zwei dedizierte, hochmoderne Business Solution Center in Wiesbaden und Bracknell, UK. So sollen, mit Fokus auf Retail-Lösungen, Entwicklungen vorangetrieben werden, die den Herausforderungen der Branche gerecht werden.