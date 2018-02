- Immer wieder wurden Außenwerbe-Medien für Heiratsanträge oder persönliche Glückwünsche genutzt – etwa Billboards, Plakate oder am Flugzeug befestigten Banner. In den Niederlanden nutzte nun jemand einen Digital-out-of-Home-Screen in einem Shopping Centre für seinen Antrag. von Thomas Kletschke

Im Dezember lief in den Niederlanden die Kampagne „Er is maar één Nederlander zoals jij“, zu Deutsch etwa: „Es gibt nur einen Niederländer wie dich“. Unter diesem Motto wirbt seit 2017 der Werbungtreibende Nationale-Nederlanden mit einer neuen Kampagne. Der Claim wird für ähnliche Markenkampagnen bereits seit 2016 genutzt. In ihnen stehen stets einzelne Menschen im Vordergrund, die die Vielfalt in dem kleinen Land auf verschiedene Arten repräsentieren.

Die NN Group N.V. ist die größte Versicherungsgesellschaft des Landes und nutzt aktuell die Zeit vor und rund um das Gründungsdatum des Landes – 30. Januar 1648 (völkerrechtliche Anerrkennung), Proklamation bereits 1581 – um mit interaktiver und personalisierter Ansprache auf den 370. Geburtstag der Nation hinzuweisen.

Um Weihnachten 2017 konnten Menschen an interaktiven Screens im Netzwerk von Media Owner Exterion Media NL ihre oder ihren persönlichen Niederländer auf einem Screen präsentieren. Die von der Werbeagentur J. Walter Thompson Amsterdam konzipierte Kampagne, an der Mindshare und Kinetic beteiligt waren, und deren Animation und technische Realisierung von Blue Mango Interactive verantwortet wird, wurde von einem Niederländer nun zu einem Heiratsantrag genutzt.

Mit seiner Botschaft, die übersetzt etwa „Liebe Mama, willst du 2018 endlich Papa heiraten Liebe Grüße, Sara-Elise, Ukkie und Papa“ heißt, konnte der Antragsteller dem Vernehmen nach einen vollen Erfolg verbuchen. Das Ja-Wort erfolgte vor Ort – natürlich wurde ordentlich geheiratet, im Januar 2018, wie Außenwerber Exterion in seinem Newsletter mitteilte.