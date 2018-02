- Düsseldorf | Auf der EuroCIS 2018 zeigen die POPAI D-A-CH Awards 2018 die Einreichungen auf der Award-Ausstellung in Halle 10. Zwei Highlights haben wir herausgepickt. von Thomas Kletschke

Zum achten Mal finden die POPAI D-A-CH Awards statt. Marketing Aktivitäten im Handel werden damit prämiert. Der Preis umfasst PoS-Materialien, Shopper Marketing, Promotion, Displays, Visual Merchandising und digitale Technologien. Am Stand F42 und G42 sind nun die Einreichungen zu sehen. Verliehen werden die Preise im Juli 2018.

In diesem Jahr sind verschiedene Einreichungen von Cheil dabei, zumeist für den Kunden Samsung. So ist eine Lösung am PoS nominiert, mit der der Hersteller seine QLED TVs am PoS bewirbt. Eindrucksvoll das Projekt „SAMSUNG Galaxy World 2.0“, bei dem ein rundum verlaufender LED-Ring oberhalb der interaktiven Verkaufsfläche montiert ist.

Auch Microsoft ist mit einer Lösung für den Absatz am PoS vertreten, dem „WindowsMixed Reality Möbel am PoS“. Neben einer ausziehbaren Sitzmöglichkeit, integrierten Hygientüchern und weiteren Annehmlichkeiten setzt man auf eine MR-Brille, digitale Produkt-Infos, speziellem Content zum Testen und mehr.