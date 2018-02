- Auf der heute beginnenden EuroCIS wird die Online Software AG Lösungen für den Sprachassistenten Alexa, den Customer Care-Roboter PAUL und die Werbeerfolgskontrolle von PoS-Promotions zeigen. von Thomas Kletschke

Die EuroCIS 2018 findet vom 27. Februar bis 01. März 2018 in Düsseldorf statt. Die Online Software AG ist in Halle 9, am Stand D 39, zu finden.

Ein Thema wird Skill Management für Alexa sein. Bereits jetzt erreichen immer mehr Retailer ihre Endkunden zu Hause via Amazons Alexa. Angebote, News und Hinweise, etwa zu anstehenden Events können über einen individuellen Händler-Skill von Alexa zu Hause abgerufen werden. Die Datenpflege ist über das mobile Portal von PRESTIGEenterprise möglich. Auch am PoS können Endkunden Alexa nutzen. Mit KIM Travel können sie Alexa nach den aktuellen Reiseangeboten fragen und sich die passende Werbung anzeigen lassen. Mit dem Skill KIM Shopping kann der Kunde Alexa nach einem Produkt fragen. PRESTIGEenterprise spielt daraufhin ein passendes Angebot am Screen ab und zeigt den Weg zum Produkt.

Händlern bietet die Sprachsteuerung in Verbindung mit PRESTIGE Bots einen neuen Zugang zu Informationen aus der Software PRESTIGEenterprise. Über eine Schnittstelle kann das Sprachsystem Alexa beispielsweise Fragen über laufende PoS-Systeme und deren Inhalte beantworten. Der Händler kann sich über die bestehenden Daten in PRESTIGEenterprise einen Statusbericht geben lassen.

Online Software stellt zur EuroCIS 2018 eine Cockpit-Lösung von PRESTIGEenterprise vor. Ähnlich einer Video Wall werden alle installierten Screens samt dem aktuell laufenden Werbeprogramm sehr übersichtlich neben- oder untereinander aufgeführt.

Die Messung der Effizienz von Digital Signage Kampagnen und Werbeaktivitäten am PoS ist ebenfalls Thema: Zusammen mit der SAP-Beratung Allgeier zeigt Online Software mit einer SAP-gestützten Lösung, wie die Werbewirkung von Produktwerbung im Rahmen der In-Store Kommunikation auf einen Blick sichtbar gemacht werden kann.

Der Roboterassistent Care-O-bot 4, kurz PAUL genannt, heißt Kunden höflich und zuvorkommend im Markt willkommen – 24 Stunden lang, 7 Tage die Woche. PAUL kann Kunden im Markt den Weg weisen und ihnen aktuelle Informationen zu Produkten, Preisen und Aktionsangeboten geben. Die umfassenden Servicekompetenzen des Roboters basieren auf der Anbindung an vorhandene Softwaresysteme, kontextsensitiver Sprachinteraktion, Gesichtserkennung und VoIP-Konnektivität. Auf der EuroCIS wird der charmante elektronische Assistent Besuchern die innovativen Lösungen für den Handel von der Online Software und Hersteller Mojin Robotics erklären.

Zusammen mit den Lösungspartnern Allgeier Enterprise Services, AOPEN, NEXGEN smart instore und Samsung Electronics wird auf dem PRESTIGE Solution Campus ein breites Spektrum an innovativen Ideen präsentiert.