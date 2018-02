- Auf der EuroCIS unterstützen die Profis des Distributors ihre Fachhandelspartner dabei, die richtige Wahl aus einer großen Auswahl an innovativen Technologielösungen zu treffen. von Thomas Kletschke

Die EuroCIS 2018 findet vom 27. Februar bis 01. März 2018 in Düsseldorf statt. Posiflex ist in Halle 9, am Stand F 54, zu finden.

Zum fünften Mal ist Ingram Micro mit einem eigenen Messestand vertreten und bietet dem Fachhandel eine Plattform für Information und Networking. In persönlichen Gesprächen bringen die Ingram Micro-Experten aus den Bereichen Data Capture/PoS, Lifecycle Services, Netzwerk, Videoüberwachung, Zutrittskontrolle und LED-Beleuchtungen den Fachbesuchern ihr Know-how näher und informieren über das umfassende Serviceangebot und Einkaufskonditionen für die Herstellerpartner.

Der Software-Hersteller Seiwert wird interessierten Kunden vor Ort live seine Cloud-Kassenlösungen auf einem HP-System vorstellen.Darüber hinaus können sich die Messebesucher auf dem Stand von Ingram Micro über Produkte folgender Hersteller informieren: Zebra Technologies (Data Capture), Elo Touch Solutions (Digital Signage, Mobile PoS), Hewlett Packard (Kassenlösungen), AXIS (Videoüberwachung), 2N und Reiner SCT (Zutrittskontrolle), Cradlepoint und Extreme (Netzwerk-Lösungen).