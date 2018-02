- Toshiba präsentiert auf der EuroCIS 2018 seine IT-Komplettlösungen unter dem Motto „Joy of Shopping“. Gezeigt werden neue Hardware- und Software-Lösungen für die gesamte Customer Journey unterschiedlicher Kunden. von Thomas Kletschke

Die EuroCIS 2018 findet vom 27. Februar bis 01. März 2018 in Düsseldorf statt. Toshiba ist in Halle 9, am Stand B 42, zu finden.

Manche Kunden wollen zu Hause eine Einkaufsliste erstellen und in der nächstgelegenen Filiale den kompletten Warenkorb nur noch abholen. Andere ziehen es vor, dort während des Einkaufens Anregungen für neue Rezepte und Angebote auf ihrem Smartphone zu erhalten. Diese und viele andere Customer Journeys können die Besucher am EuroCIS-Messestand von Toshiba erleben. Die Anwendungen für Click & Collect, Mobile Shopping, Digital Pricing und Checkout sind alle mit der Plattform TCx Elevate integriert. Neu ist beispielsweise eine Anwendung, mit der Mitarbeiter in der Filiale online bestellte Warenkörbe zügig zusammenstellen können.

Die nächste Generation seines SB-Kassensystemss zeigt Toshiba erstmals in Europa auf der EuroCIS als Beta-Preview. Die vollständig modulare SB-Kassenlösung mit neuem Design, die im Laufe des Jahres auf den Markt kommen wird, entwickelt Toshiba auf Grund seiner weltweiten und langjährigen Erfahrung mit Self-Checkout.

Außerdem stellt Toshiba mit dem PoS-Terminal TCx 800 ein neues kompaktes Kassensystem für Mitarbeiter vor, das sich durch hohe Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit auszeichnet. In der Entwicklung wurde es umfassenden Tests unterzogen, damit es den besonders Anforderungen im Einzelhandel standhält.