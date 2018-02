- Für die Digitalisierung im stationären Handel sind zahlreiche Lösungen verfügbar. TrovarIT berät Handelsunternehmen bei der Auswahl. von Thomas Kletschke

Die EuroCIS 2018 findet vom 27. Februar bis 01. März 2018 in Düsseldorf statt. Die Trovarit AG ist in Halle 10, am Stand A 09, zu finden.

Der Handel im Store ist nach wie vor attraktiv: Kunden möchten Produkte „erleben“, fühlen und ausprobieren. Der Kunde von heute freut sich beispielsweise über Nachrichten aus seinem Lieblingsschuhgeschäft, in dem das Eintreffen der Frühjahrskollektion angekündigt wird. Dank ausführlichem Kundenprofil inklusive Einkaufshistorie und Schuhgröße kann sich die persönliche Beraterin beim Besuch des Kunden zielgerichtet und individuell um diesen kümmern. Das gefällt dem Kunden, er fühlt sich gut beraten, kommt gerne wieder. Möglich wird dies nur durch den Einsatz moderner Software-Lösungen.

Auf der EuroCIS zeigt die Trovarit AG – Spezialist für den wirtschaftlichen Software-Einsatz in Unternehmen – was Unternehmen bei der Auswahl einer neuen Retail-Lösung beachten müssen und was zu tun ist, damit die neue Lösung die eigene Digitalisierungsstrategie tatsächlich vorantreibt und unterstützt. Den Wandlungsprozess zuOmnichannel und Co. unterstützt die Trovarit AG mit verschiedenen Modulen (IT-Matchmaker.roadmap, select und project) aus der IT-Matchmaker-Familie, die interessierten Besuchern vorgestellt werden