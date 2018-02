- Mit der Retail-Software LS Nav und der Empfehlungssoftware LS Recommend stellt KUMAVISION auf zwei Lösungen für den Handel vor, mit denen Omnichannel-Konzepte umgesetzt werden können. von Thomas Kletschke

Die EuroCIS 2018 findet vom 27. Februar bis 01. März 2018 in Düsseldorf statt. KUMAVISION ist in Halle 9, am Stand A 36, zu finden.

KUMAVISION präsentiert mit LS Nav die mit rund 66.000 Filial-Installationen eine führende Retail-Software. Sie integriert schnittstellenfrei alle Unternehmensbereiche und verschafft Händlern die Möglichkeit, ihren Kunden ein neues und einheitliches Einkaufserlebnis zu bieten – und das auf allen Verkaufskanälen inklusive Social Media.

Die cloudbasierte Empfehlungssoftware LS Recommend, die auf der EuroCIS vorgestellt wird, funktioniert wie die Algorithmen von großen E-Commerce-Plattformen. Sie analysiert das Kaufverhalten des Kunden und empfiehlt Produkte, die den individuellen Vorlieben des Kunden entsprechen. Das kann an stationären PoS-Systemen ebenso geschehen, wie auch über mobile Verkaufsassistenten in der Filiale oder auch das Smartphone des Kunden. Natürlich lässt sich dies auch im Onlineshop des Einzelhändlers fortsetzen, sodass ein individuelles Einkaufserlebnis über alle Kanäle hinweg realisieren lässt.

KUMAVISION bietet LS Nav auch als Cloud-Lösung an – sowohl als Kaufmodell als auch als Mietmodell. Die Vorteile für den Anwender: Sie müssen nicht in eigene Server-Hardware investieren. Neue Filialen lassen sich so schnell und einfach anbinden. Zudem können Händler auf schwankende Mitarbeiterzahlen – etwa im Saisongeschäft – flexibel reagieren. LS Nav erfüllt die regulatorischen Anforderungen wie GoBD und den gesetzlich vorgeschriebenen Schutz vor Manipulationen an Registrierkassen.