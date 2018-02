- Im Rahmen der EuroCIS 2018 präsentiert Ingenico innovative Hard-und Softwarelösungen rund um Smart Terminals. Insbesondere die Erweiterung des Terminalangebotes um verschiedene Services am Point of Sale spielt eine große Rolle. von Thomas Kletschke

Die EuroCIS 2018 findet vom 27. Februar bis 01. März 2018 in Düsseldorf statt. Ingenico ist in Halle 9, am Stand F 51, zu finden.

In Düsseldorf wird etwa die neue Terminalgeneration „Telium TETRA“ gezeigt. Sie bietet Sicherheit nach PCI PTS 4.0, eine Plattform mit hoher Performance sowie eine weiterentwickelte Bedienerschnittstelle. Der große Touch-Screen der 5000er-Line bietet neue Möglichkeiten der interaktiven Bedienung und eine elektronische Signaturerfassung. Value-added Services wie Bonus- und Loyalty-Programme können nahtlos integriert werden.

Eine Alternative ohne PIN-Eingabe zum kontaktlosen Bezahlen bei kleineren Durchschnittsbons ist das „iSelf Flexible“. Das Terminal iSelf Flexible ohne PINPad ist für Beträge kleiner als 25,-€ und für den Einsatz von Bezahl- und Smart Ticketing-Anwendungen für kontaktlose Karten und NFC mit dem Smartphone optimiert. Es unterstützt die Anforderungen der Deutschen Kreditwirtschaft für girocard kontaktlos als TOPP (Terminal ohne PINPad).

Durch die Kombination einer Tablet–Kasse mit einem Zahlungsverkehrsterminal und der notwendigen Peripherie entsteht „iPOS“, eine kompakte vollintegrierte Lösung für den Kassenplatz. Das iPOS ist für Tablets mit gängigen Betriebssystemen ausgelegt, verfügt über einen zentralen WLAN-Router, einen leistungsfähigen Kassendrucker und einen Scanner für QR Codes.

Diese Lösung „iDRM“ (Ingenico Digital Receipt Management) setzt der manuellen Archivierung von Händlerbelegen ein Ende. Der Karteninhaber leistet seine Unterschrift direkt am Touch-Screen des Terminals. Sämtliche Belege des Händlers werden in einer sicheren Datenbank archiviert und können im Fall einer notwendigen Nachbearbeitung online abgerufen werden.

Weitere Lösungen für den Einzelhandel werden vom Hersteller vor Ort erklärt. Dazu gehören auch Erweiterungen in der Software.