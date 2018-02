- Lösungen für die Implementierung neuer Consumer Journeys werden auf der EuroCIS Thema bei Diebold Nixdorf sein. Mit einem dreistufigen Ansatz möchte der Hersteller die Consumer Journey im Handel verbessern. von Thomas Kletschke

Die EuroCIS 2018 findet vom 27. Februar bis 01. März 2018 in Düsseldorf statt. Diebold Nixdorf ist in Halle 9, am Stand C 26, zu finden.

Handelsunternehmen müssen neue Touchpoints und neue technologische Anwendungen schnell implementieren können. Hier setzt Diebold Nixdorf mit „Storevolution“ an: Customer Centricity, Store Digitalization und High Connectivity sind laut dem Hersteller die Eckpfeiler für den Handel der Zukunft. Die schnelle Bereitstellung und der verlässliche Betrieb von Technologien verschiedener Anbieter im Rahmen eines Store-as-a-Service Angebotes sichern den Erfolg langfristig ab. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen deshalb Innovationen, die alle Prozesse entlang der Customer Journey durchgängig abbilden.

Zur EuroCIS präsentiert Diebold Nixdorf Lösungen für die Implementierung neuer Consumer Journeys: Scan & Go ist eine Variante. Das Self-Scanning wird mit der neuen Softwarelösung Vynamic Mobile Shopper und mobilen Hand-Scannern durchgeführt. Für Konsumenten, die ihr eigenes Smartphone als Scanner verwenden wollen, stellt Diebold Nixdorf die Vynamic Mobile Shopper App bereit. Mit Pick, Pack & Go stellt Diebold Nixdorf eine Consumer Journey vor, die eine schnelle Warenerfassung komplett ohne Scanning ermöglicht. Über RFID-Tags am Produkt oder NFC-Tags, die am Regal oder in elektronische Regaletiketten integriert sind, lassen sich die Artikeldaten des kompletten Warenkorbs digital registrieren und an eine Bezahlstation übertragen. Dort zahlen die Verbraucher elektronisch oder per Cash und erhalten einen Bon mit einem Barcode, mit dem sich ein Exit-Gate öffnen lässt.

Möglichkeiten der Kundenabsprache und einen umfassenden Einblick in das Kundenverhalten erlaubt die neue Cloud-basierte Software-as-a-Service-Lösung Vynamic Engage. Sie liefert die Basis für kanalübergreifende Werbeaktionen und Echtzeitkampagnen, die das Einkaufserlebnis an jedem Touchpoint verbessern. Durch die Erfassung, Kombination und Analyse von Kundendaten generiert Vynamic Engage ganzheitliche Kundenprofile ermöglicht die personalisierte Kundenansprache basierend auf früheren Einkaufsmustern, fördert die Kundenbindung und sorgt letztendlich für höhere Umsätze. Die auf offenen Schnittstellen (Open APIs) basierte Lösung ist vollständig in das Vynamic Retail Software Portfolio integriert, kann aber auch in bestehende Softwareumgebungen eingebunden werden.

Auch bei der Hardware gibt es Neues: Mit dem BEETLE /iSCAN eXpress Hybrid stellt Diebold Nixdorf eine Checkout-Lösung vor, die entweder vom Kunden oder von einem Kassierer bedient werden kann. Ein zusätzlicher Screen und ein Scanner auf der dem Kunden zugewandten Seite erlauben den einfachen Wechsel vom bedienten in den selbstbedienten Modus. Der BEETLE /iSCAN EASY SCO ermöglicht das Scannen der Waren und die Bezahlung per elektronischen Zahlverfahren oder per Bargeld. Neu sind die integrierte Münz- und Noten-Recycling-Module CINEO C6010 (Note) und CINEO C1010 (Münze); sie automatisieren die Bargeld-Verarbeitung und schaffen die Voraussetzung für eine automatisierte Notenverarbeitung mit dem Notenrecycler C 6020 im Cash Office des Stores. Darüber hinaus zeigt Diebold Nixdorf das BEETLE POS Portfolio, erweitert um die beiden neuen All-in-one POS Systeme BEETLE /iPOS plus SL und XL. Das BEETLE /moPOS Angebot wird um eine neue, 6″ Tablet-basierte Bezahllösung ergänzt, die an jedem Ort in der Filiale eingesetzt werden kann.