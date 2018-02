- Mit der ISE steht das Branchen-Event des Jahres vor der Tür. Aufgrund der aktuell vielen Nachrichten wird der Newsletter von invidis auch an diesem Wochenende am Samstag und Sonntag versendet. Gleiches gilt für die Veröffentlichung der News auf der Website. von Thomas Kletschke

Wie das Editorial Team der New York Times anno 1942 haben wir uns ein wenig ans Telefon geklemmt, frisches Durchschlagpapier für die Schreibmaschinen besorgt und nehmen den Imbiss direkt beim Lesen der Druckfahnen ein.

Grund: In diesem Jahr trudeln interessante Nachrichten zur weltgrößten Messe für AV-Integration quasi im Sekundentakt herein. Damit wir möglichst viele Messe-News vorab sowie die üblichen Branchen-Stories veröffentlichen können, hatten wir schon vor einiger Zeit begonnen, mehr Nachrichten als gewöhnlich zu publizieren.

Da die Rotationsdruckmaschinen nun einmal so schön geölt sind, wird der Newsletter auch am Samstag, 03.02.2018, und Sonntag, 04.02.2018, erscheinen. Entsprechend wird der elektronische Paperboy Ihnen die invidis-News in Ihr gewohntes Postfach legen, oder zumindest auf die Veranda werfen – wir kennen den kleinen Zeitungs-Austräger ja. So Sie mögen, können Sie den invidis-Newsletter also auch beim Sonntags-Brunch oder zur Tea Time am Samstag lesen.

Unsere Fernsprecher- und Telegraphen-Leitungen sind an diesem Wochenende allerdings nicht belegt, da Standard Elektrik Lorenz und das Kaiserliche Telegraphenamt zu dieser Zeit Betriebsferien haben.