- Hersteller Data Modul wird von preissensitiven Entry Level-Lösungen, Kleinst-Displays über Touchscreens bis hin zu Spezialitäten eine repräsentative Auswahl aus seinem Portfolio mit nach Amsterdam bringen. von Thomas Kletschke

Die ISE 2018 findet vom 6. bis 9. Februar 2018 im RAI Exhibition Centre in Amsterdam statt. Data Modul ist in Halle 15, am Stand 15-W275, zu finden.

Auf der Integrated Systems Europe in Amsterdam zeigt Data Modul zahlreiche Lösungen. Darunter befindet sich ein 86“ Ultra Stretched UHD TFT-LCD Display, das Modell LD860DB-UJA2, mit 700 cd/m² für Digital Signage-Applikationen, das mit Chassis-Rahmen und hauseigenem UHD LCD-Controller Board vorgestellt wird. Eine Variante des Modells ist der Screen LD860DB-UJA1, dessen Luminanz bei 500 cd/m² liegt. Beide Screens können im Portait Mode und Landscape genutzt werden. In beiden Modellen werden Panel von LG verwendet.

Außerdem wird der Hersteller aus Bayern seinen bislang dünnsten Open Frame-Monitor vorstellen, das Modell, EP185WAD152-1-PCAP-U-DM in dem ein 18,5″ LCD Panel von Sharp mit Full HD Auflösung im 16: 9-Format verbaut wurde. Das Open Frame ist ausgestattet mit einem LCD Controller-Board ST5:3 aus der eMotion Serie und der easyTOUCH-Lösung – beides entwickelt von Data Modul. Dieses Monitor-Konzept ist auf der einen Seite ein standardisiertes Produkt, wurde aber auch entwickelt, um die Produktpalette speziell für die individuellen Anforderungen der Digital Signage-Kunden zu ergänzen. Auf der ISE werden beide Varianten zu sehen sein, eine der beiden ausgestattet mit der Schnittstelle USB Type C.

Für preissensitive Applikationswünsche im Bereich Digital Signage stellt der Hersteller seine „ENTRY LINE“ Screen-Lösungen vor. Die Serie besteht aus Screens in diversen Diagonalen. Industriekunden haben jeweils die Wahl zwischen der Monitor-Variante oder – ausgestattet mit dem optionalen OPS PC Modul – einem Panel PC. Auf der ISE zu sehen sind Modelle in den Größen 43″, 49″, 55″ und 75″. Touch Screens aus der „easyTOUCH DISPLAY“-Serie runden das Programm ab. Auf der ISE stellt Data Modul die preissensiblen und kompakten Entry Level-Lösungen vor, die einen easyTOUCH-Chip-on-Flex OGS (One Glass Solution) Touch-Sensor mit 0,7 mm Glassubstrat und ein Industrie-TFT-Display (3,5″ bis 7,0″) beinhalten.