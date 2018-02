- Amsterdam | Bei Sharp gibt es in diesem Jahr einige Neuigkeiten. Ein Detail: Mit 8K will man in einen interessanten vertikalen Markt vordringen. Noch in disem Jahr wird ein 70″-Modell auf den Markt kommen. von Thomas Kletschke

LV-70X500E: Das ist die Bezeichnung des 8K Screens , der mit 7.680 x 4.320p auflöst und 2.000 Nit hell leuchtet. Der 70-Zöller kann mit 4x HDMI bespielt werden. Etwa von den 8K@60Hz-Signalen des Broadcast-Camcorders 8C-B60A, die dieser live aufnimmt. Der Camcorder ist der erste weltweit, der die benötigten Anschlüsse mitbringt. Mit einem PL Mount besteht die Möglichkeit diverse Objektive zu nutzen. Für das Speichern der Aufnahme wird eine 2 TB SSD verwendet.

Im Prinzip baut Sharp hier ein 8K Eco System auf. Das soll im Business-Umfeld relevant werden. Als Beispiele nennen die Experten Szenarien wie Forschung und Simulation, aber auch Medical. So könnten bei so hohen Auflösungen ganze Fern-OPs durchgeführt werden, bei denen auf dem Screen alle Details angezeigt werden.

Ab Frühjahr 2018 soll Sharps Professional 8K Screen mit 70″ Diagonale auf den markt kommen, heißt es bei Sharp.