- Der auf lichtstarke LCD-Screens spezialisierte US-Hersteller Dynascan hat das Portfolio erweitert. Auf der ISE werden unter anderem Dynascans neuer 85″ Semi-Outdoor Screen und ein 100″-Riese für Indoor-Anwendungen gezeigt. Eine double sided-Lösung mit Displays mit zwei unterschiedlichen Lichtstärken gehört zu weiteren Spezialität. von Thomas Kletschke

Die ISE 2018 findet vom 6. bis 9. Februar 2018 im RAI Exhibition Centre in Amsterdam statt. Dynascan ist in Halle 12, an Stand 12-K60 und 12-K55, zu finden.

Mit Screens bis zu einer Luminanz von bis zu 7.000 Nits stellt DynaScan die weltweit hellsten LCDs her, die für Anwendungen in direktem Sonnenlicht ausgelegt sind – etwa in Schaufenstern, glasüberdachten Shopping Malls sowie in Außenbereichen. Zur ISE hat der Hersteller sein Programm abermals ausgebaut.

Allgemein angekündigt sind ein neues Modell mit 85″ Diagonale für Semi-Outdoor-Einsätze und ein lichtstarkes Large Format Display für Indoor-Anwendungen, das satte 100″ groß ist.

Eine Spezialität, die für Integratoren und Kunden interessant sein dürfte ist eine double sided Kiosk-Lösung, die auf Vorder- und Rückseite zwar zwar gleich große, aber unterschiedlich helle Screens nutzt. Das doppelseitige Modell DS551DR4 verfügt über einen 55″ Ultra High Brightness Screen mit 3.000 Nits sowie ein 55″ Display mit 1.000 Nits Luminanz. Idee dahinter: Die All-in-One-Lösung kann beispielsweise für Schaufensteranwendungen genutzt werden, bei denen eine Seite direktem Sonnenlicht und die andere Seite den Zuschauern im Innenbereich zugewandt ist.

Auch wer sich für besonders robuste und lichtstarke Lösungen für Außenbereiche interessiert, wird am Stand fündig: Gezeigt wird in Amsterdam auch die DO-Serie des Herstellers, die aus LCD-Screens für Anwendungen im Außenbereich mit bis zu 4.000 Nits besteht. Die DO-Serie ist gemäß Schutzklasse IP56 gegen Wasser und Staub geschützt und verfügt über eine vandalismusgeschützte Hartglasoberfläche gemäß IK10.