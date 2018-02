- Amsterdam | Am Stand von Leyard sieht man, wie weit Black SMD LED ist – und warum die COB-Walls hier noch auf sich warten lassen. von Thomas Kletschke

Chip-on-Board? – Klar, man werde diese Technologie sicherlich in Zukunft nutzen. Aber derzeit ist COB für Leyard nicht das Thema. Stattdessen zeigen sie die neue DirectLight2-Serie. Die mit Black SMD LED arbeitenden Screens sind nun nicht mit vier sondern sechs verschiedenen Pixel Pitches erhältlich – davon zwei unter der Marke von 1 mm. Die Pixelabstände der neuen DL-Serie sind 0,7 mm; 0,9 mm; 1,2 mm; 1,5 mmm und 1,8 mm. Aufgebaut werden die Walls mit 16:9 Modulen in 27″ Größe. Damit können LED Screens in Full HD, 4K und 8K bequem zusammengestzt werden. Am Stand gezeigt wird ein LED Screen mit 0,7 mm. Traumhaft (s. u.). Pro 600 mm x 340 mm Cabinet werden 19.000 Euro aufgerufen, heißt es auf Nachfrage.

Für round about 100.000 Euro ist der unter Prysm laufende LED Screen (vgl. Aufmacherbild) aus der nun mit drei Pixelabständen (0,7 mm; 0,9 mm und 1,2 mm) verfügbaren Multitouch LED-Serie zu haben. Hier in einer Variante mit einem Pixelabstand von 1,2 mm. Die LED Wall bietet als Auflösung 4K in der Horizontalen und Full HD vertikal. Verbaut sind 4×2 Module. Entsprechend ist eine Full HD LED Multitouch Wall aus 2×2 installierbar. Auch hier tolles Bild, super Kontrast. Und das Touch-Erlebnis auf der 32 Point Multitouch-Fläche (PLTS): sehr angenehm.