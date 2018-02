- Die beiden IT-Konzerne Intel und Microsoft sowie AV-Technologieanbieter Crestron könnten eine neue AV-over-IP-Allianz auf Basis von 1Gig-Netzen bekanntgeben. Dies berichtet rAVe. Nach Angaben des Branchenmediums bestätigen zwei unabhängige Quellen, dass die drei Partner bereits Unternehmen aus der Displayindustrie angesprochen haben. von Thomas Kletschke

Die ISE 2018 findet vom 6. bis 9. Februar 2018 im RAI Exhibition Centre in Amsterdam statt. Crestron ist in Halle 2, an den Ständen Stand 2-C20, 2-E20 und 2-E30, zu finden. Microsoft hat den Standplatz BK017 gebucht. Intel ist in Halle 15, am Stand 15-K280 zu finden. Auch Intel UK ist Aussteller – ebenfslls in Halle 15, am Stand 15-N280.

Wie Gary Kayye vom Branchenmedium rAVe an dieser Stelle berichtet, liegen ihm aus zwei verschiedenen Quellen identische Präsentationen vor, in denen Crestron, Intel und Microsoft eine neue Plattform für AV-over-IP vorstellen. Diese Präsentationen gingen dem Bericht zufolge an Displayhersteller. Aus diesen Quellen stammen demnach auch die dort gezeigten Screenshots.

Diese sind recht eindeutig. Nach Kayyes Informationen soll ein komplettes I/O Board auf Basis von Intel Altera für OEM-Hersteller angeboten worden sein, das diese in ihre neuen Generationen von Large Format Displays einbauen könnten. Die Plattform ist demnach für die Kompression von 4K@60fps 4:4:4 via 1Gig gedacht.

Crestron wollte dem Bericht zufolge keine Stellung zu der Story beziehen – hat siealso nicht dementiert.