- BenQ erweitert seine Smart Signage-Serie um das Ultra HD-Modell ST860K mit einer Diagonale von 86″, das auf der ISE in Amsterdam vorgestellt wird. von Thomas Kletschke

Die ISE 2018 findet vom 6. bis 9. Februar 2018 im RAI Exhibition Centre in Amsterdam statt. BenQ ist in Halle 5, an Stand 5-U20, zu finden.

Das BenQ ST860K löst mit 3.840 x 2.160p auf. Das Large Format Display im 16:9 Format kann hochkant und im Querformat genutzt werden und nutzt ein IPS Panel. Als OS wird ein angepasste Betriebssystem Android 6.0 genutzt. Der AiO-Screen verfügt intern über 16 GB Speicher. So können Apps, wie Webbrowser oder Mediaplayer installiert werden. Mit der vorinstallierten App WPS Office lassen sich Dokumenttypen wie PDF oder Microsoft Word, PowerPoint und Excel öffnen. Die Inhalte können wahlweise aus dem internen Speicher abgerufen, von einem USB-Stick abgespielt oder über das Netzwerk zugespielt werden.

Die mitgelieferte X-Sign App ermöglicht die Erstellung maßgeschneiderter Inhalte. Die Software ist so konzipiert, dass auch erstmalige Nutzer mit Hilfe der über 140 mitgelieferten Templates schnell kreative Ergebnisse erzielen. Die 4K-Vorlagen von X-Sign sind für die Einbettung von 4K-Bildern und -Videos optimiert. Der optional erhältliche X-Sign Manager (cloud-basiert) ermöglicht sekundengenaues Contentmanagement – unabhängig vom Standort. Neben dem Content speichert BenQ X-Sign alle erstellten Zeitplanungen und Einstellungen der Bildinhalte. Im Vergleich zu lokalen Serverlösungen besteht so kein Risiko, dass Daten verloren gehen.

Von Haus aus ist das neue Smart Signage Modell mit zwei integrierten 10 Watt Lautsprechern ausgestattet. Es verfügt über die Eingänge Line in (L/R), Power AC, 4x HDMI, einen RJ45, sowie 4x USB Typ A (playback). Als Ausgang für digitale Audiosignale steht ein Line out 3,5 mm zur Verfügung.

Angekündigt ist BenQs neuer Screen für Anfang März. Als UVP wird für den ST860K ein Preis von 7.099 Euro (inkl. MwSt.) aufgerufen.