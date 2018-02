- Bei der Lang AG wurde eine interessante 1,8 mm LED-Lösung ebenso gezeigt wie zwei Touch-Umsetzungen mit OLEDs. von Thomas Kletschke

An einer Ecke des Stands hat die Lang AG den Immersive Room aufgebaut. Innen drin befinden sich zwei Video Walls aus OLED Screens. Während eine davon mit Radar-Touch arbeitet, nutzt die aus 55″ OLED Wallpaper Screens von LG gebaute Wall eine andere Touch-Technologie. Die schwarzen Screens, die vertikal verbaut wurden, werden für beispielhafte Daten-Visualisierungen gezeigt. Am Stand heißt es, deutschlandweit habe man zwei dieser Installationen auch bei Kunden fest verbaut.

Mit großen LED Fine Pitch-Modulen ist am Ende des Stands eine Wall aufgebaut. Hierbei handelt es sich um ein hauseigenes Produkt für Rental. Als Basis dienen LED-Module von Infiled mit 1,8 mm Pixel Pitch. Die Lang Edition nutzt unter anderem ein verbessertes Processing. Auch bei der Mechnaik wurde einiges optimiert. Besondere Schutzelemente gehören zur Ausstattung. Die Wände sind bei Lang in verschiedenen Ausführungen buchbar. Nach wie vor sieht der Hersteller in Black SMD die einzige derzeit taugliche Technologie am Markt. In etwa vier Jahren werde es sicherlich mit COB-Architekturen im LED-Bereich einen Durchbruch geben, schätzt man.