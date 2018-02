- Der 3DLP-Projektor Christie Boxer kann nun als erster Projektor direkt in ein Ethernet-Netzwerk integriert werden und ermöglicht die Wiedergabe von 4K/60-AV-Inhalten und die Steuerung über SDVoE in Echtzeit. von Thomas Kletschke

Mit SDVoE (Software Defined Video over Ethernet) will die 2017 auf der ISE vorgestellte SDVOE Alliance, zu der aktuell 14 Unternehmen gehören, AV over IP voranbringen. Dabei setzt man auf Signale über 10 Gig Ethernet. Als einer der Gründer der SDVoE Alliance setzt Christie auf den Übergang von AV-Systemen von bandbreitenbeschränkten, nur eingeschränkt skalierbaren und leitungsvermittelten Signalinfrastrukturen zu unbegrenzter Skalierbarkeit, Bandbreite und Reichweite über Ethernet.

Der Christie Boxer 3DLP-Projektor ist jetzt noch leistungsstärker und flexibler, denn er bietet eine direkte Schnittstelle für AV-Inhalte in 4K-Qualität sowie für die Verarbeitung und Steuerung über 10-Gigabit-Ethernet. Das Christie Terra SDVoE-Eingangsboard für Boxer migriert alles in das Netzwerk und über ein einziges Kabel. Sämtliche Medien und Steueroptionen werden in einem einzigen System integriert.

„Christie Boxer ist der erste Projektor, der direkt in ein Ethernet-Netzwerk integriert werden kann und die Wiedergabe von 4K/60-AV-Inhalten und die Steuerung über SDVoE in Echtzeit ermöglicht. Das Eingangsboard unterstützt die Onboard-Verarbeitung – Kauf, Installation, Verkabelung und lokale Stromversorgung über den Projektor sind nicht mehr erforderlich“, erklärt Curtis Lingard, Senior Product Manager bei Christie.

Die Christie Terra Transmitter, Receiver und Controller sind ab Februar 2018 erhältlich. Mit der gesamten Christie Terra Produktfamilie können Nutzer Netzwerkgeräte konfigurieren, das Routing steuern, Audios konfigurieren, Quell- und Display-Konfigurationen verwalten und Bilder skalieren. Der Terra Controller bietet mehrstufigen Benutzerzugriff, verschlüsselte Steuer- und Systemdaten, Benutzer- und operatives System-Login, ein starkes Passwort-Management und mehr, damit die Daten immer zuverlässig geschützt sind.