- Hersteller Evervision Electronics Europe bringt drei neue Stretched Screens zwischen 8,8″ und 12,3″ auf den Markt. Die im Bar Type-Formfaktor kommenden Screens sind auch mit Touch lieferbar und für zahlreiche Anwendungen gedacht – etwa in Verkaufsautomaten oder PoS-Systemen. von Thomas Kletschke

Laut Hersteller werden Panels in sonnenlichttauglicher Qualität genutzt. Verfügbar sind Modelle mit den Diagonalen 8,8″ (VGG124802), 10,25″ (VGG124801) und 12,3″ (VGG197201). Alle TFT-Stretched Screens nutzen HFFS als Panel-Technologie und sind für den Betrieb im Temperaturbereich von -30 °C bis +85 °C zertifiziert.

Die drei Displays sind mit kapazitivem Touchpanel (IPCT) oder resistivem Touchpanel lieferbar. Zudem gibt es eine Interfaceboard-Option (LVDS oder HDMI Board mit Backlight Driver und PWM-Funktion).

Dank des weiten Betriebstemperaturbereichs sind die Bar Type Displays auch für den Einsatz in industriellen Anwendungen oder in Fahrzeugen geeignet. Die Evervision Bar Type TFT Screens eignen sich auch für den Einsatz in Verkaufsautomaten, mobilen Messsystemen, PoS-Systemen, dynamischen Informationsanzeigen, Haushaltsgeräten und Werbeanzeigen.

Muster sind ab Lager bei Evervision verfügbar und können bei Bedarf nachbestellt werden. Die Mindestbestellmengen gehen laut Hersteller bei 300 Stück los.