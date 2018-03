- Im Nahen Osten – hier vor allem in den GCC-Staaten – sowie in Indien möchte Peerless-AV seine Geschäfte ausbauen. Entsprechend setzt man nun auf eine eigene Präsenz in Dubai. von Thomas Kletschke

Hersteller Peerless-AV möchte in der Golfregion sowie auf dem Indischen Subkontinent die Geschäftsbasis ausbauen, teilte das Unternehmen mit. Entsprechend hat man in Dubai ein neues Office eröffnet.

Hier wird Neuzugang Justin Joy als Senior Manager Sales Middle East and India stationiert sein. Joy hatte bislang für Almoe Digital Solutions gearbeitet, einem Partner von Peerless-AV. Sein bisheriger Arbeitgeber ist Distributor und Solutions Provider für AV und IT und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Vereinigten Arabischen Emiraten.