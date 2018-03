- Laut Bloomberg forscht Apple an einer eigenen MicroLED Plattform. Dazu wurde unweit der Zentrale in Cupertino eine eigene Forschungsfabrik gebaut. Laut Medienberichten könnte Apple in 3-5 Jahren sich somit unabhängig von Samsung, LG und Co machen. Und was bedeutet das für Digital Signage? von Florian Rotberg

MicroLED war das Thema der diesjährigen ISE – in Form von The Wall bei Samsung oder in ähnlicher Form bei Sony, Absen und anderen als Chip on Board (CoB). Wird MicroLED die LCD Technologie mittelfristig ersetzen? Das steht zur Zeit noch in den Sternen aber nicht nur Samsung sonder auch Apple setzen viel Hoffnung in die neue Technologie.

Mit dem heutigen Formfaktor sind Displays für Mobilfunktelefone oder Standard 16:9 Displays noch schwer vorstellbar. Aber das Potential scheint gegeben. Das Video Interview und der Artikel von Bloomberg.