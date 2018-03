- Mit einer landesweiten Kampagne machte Australia Post auf den Service an seinen Paketabholstationen aufmerksam: Eine dynamische DooH-Kampagne zeigte Nutzern den Weg zur nächsten Filiale. Mit Erfolg. von Thomas Kletschke

Die Kampagne für den Werbungtreibenden Australia Post lief in den Netzwerken verschiedener Media Owner und wurde von Posterscope Australia verantwortet. Posterscope gestaltete eine dynamische und geografisch ausgerichtete Digital-out-of-Home-Kampagne, um den Paketabholservice von Australia Post zu promoten.

An rund 550 Out-of-Home-Standorten in ganz Australien konnten Nutzer so ihre nächstgelegene Paketstation finden und auf Karten den Weg dahin abzurufen. Die Kampagne nutzte eine Kombination von Online- und digitalen Kanälen, um die richtige Nachricht zur richtigen Zeit und am richtigen Ort zu übermitteln.

Das entscheidende Element war das Geo-Targeting. Die genutzte Liveposter-Technologie ermöglichte die nahtlose Bereitstellung der digitalen Kampagne über mehrere Netzwerke und Medieneigentümer hinweg und nutzte eine Reihe verfügbarer Datenquellen, um die Kommunikation über den Tag oder die Woche hinweg zu optimieren. Die Kampagne ermöglichte es Verbrauchern, die nächstgelegenen Paketsammelstationen geografisch zu lokalisieren und Karten beziehungsweise Richtungen für jeden Standort abzurufen.

Mit Erfolg: Die Kampagne löste einen Anstieg der MyPost-Anmeldungen (10% über der Prognose) und einen Anstieg der Paketlieferungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete die australische Post eine um 29% gesteigerte Anzahl von Adress- und Paketzustellungs-Kunden, die pro Paketzustellungsadresse ausgeliefert wurden.