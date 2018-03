- Ab April wird Yvonne De Angelis die Kundenberatung im Key Account Management der APG|SGA verstärken. De Angelis wechselt von der Seite der Werbungtreibenden zu dem Außenwerber. von Thomas Kletschke

Aufstockung des Teams beim Platzhirsch in der Schweizer Außenwerbung: Yvonne De Angelis wird ab April 2018 für die APG|SGA in Zürich tätig sein. In ihrer Funktion zeichnet sie verantwortlich für die umfassende Beratung der werbungtreibenden Auftraggeber aus verschiedenen Branchen.

De Angelis ergänzt das Team um Juan Manuel Fernandez, Leiter Key Account Management. Er kommentiert die Personalie: „Kunden wollen heute im Detail verstehen, wie sie analoge und digitale Außenwerbung taktisch und strategisch für sich nutzen und einsetzen können. Wir sind stolz, mit Yvonne De Angelis unseren Kunden und Partnern eine ausgewiesene Fachfrau zur Seite zu stellen, welche die Besonderheiten des Werbemarktes und die Sicht der Werbeauftraggeber aus eigner Erfahrung bestens kennt.“

Yvonne De Angelis verfügt über mehrjährige Erfahrung im Bereich Marketing – mit beruflichen Stationen in Singapur und London sowie in den verschiedenen Sprachregionen der Schweiz. De Angelis konnte ihr Know-how in den Bereichen Strategie, Werbung und Media unter anderem in ihrer letzten Funktion als Marketingleiterin Schweiz bei H&M unter Beweis stellen.