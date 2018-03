- Das invidis Jahrbuch ist seit acht Jahren das führende Kompendium für die deutschsprachige Digital Signage und DooH-Branche. Zusammen mit unserem Kooperationspartner Futuresource veröffentlichen wir exklusive Marktdaten – nicht nur für den DACH-Markt sondern weltweit. Wie gewohnt erscheint das neue Jahrbuch zur DSS Europe in Frankfurt am 4. Juli 2018. von Florian Rotberg

Dieses Jahr erscheint die internationale Ausgabe des invidis Yearbook zusätzlich mit eigenständigen Inhalten und zum ersten Mal in Kooperation mit Latin Press. Das Verlagshaus mit Redaktionen in Miami, Mexico City, Sao Paulo und Bogota ist auch unser Joint Venture Partner für die DSS Konferenzen in Lateinamerika. Damit erscheint das invidis Yearbook 2018 erstmals neben Englisch auch in Spanisch und Portugiesisch inklusive Daten zum Digital Signage Markt in Lateinamerika.

In den kommenden Tagen verschicken wir wieder unsere Erfassungsböge für das abgelaufene Geschäftsjahr. Zusätzlich freuen wir uns auch wieder über das Input des Marktes (Erfahrungen, Zahlen) die wir bei den Analysen berücksichtigen können.

Für weitere Informationen steht das Jahrbuch Team unter redaktion@invidis.de zur Verfügung