- Genesys, Anbieter im Bereich Omnichannel Customer Experience (CX) und Contact Center-Lösungen, hat nun die Übernahme der privat gehaltenen Altocloud Ltd. abgeschlossen, eines Anbieters Cloud-basierter Analysen der Customer Journey. von Thomas Kletschke

Durch diese Erweiterung des Portfolios baut Genesys seine Position in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen weiter aus.

„Die Übernahme von Altocloud verstärkt unsere Fähigkeit, die gesamte Customer Journey weiter zu optimieren und zu verknüpfen, um die besten Geschäftsergebnisse zu erzielen“, kommentiert Paul Segre, CEO von Genesys, den Kauf. Anwendungen wie Altocloud seien deshalb so interessant, weil Unternehmen damit in Echtzeit sehen, wie Kunden sich verhalten und welches Umsatzpotenzial vorhanden ist.

Mit der Kombination von Genesys und Altocloud sind Unternehmen in der Lage, die Customer Journey in Echtzeit über verschiedene Kanäle zu bewerten und vorherzusagen – während der Kunde sich auf einer Website, in einer mobilen App oder in einem Gespräch mit einem Mitarbeiter befindet. Möglich ist das durch KI und maschinelles Lernen, die sich vordefinierte Personas und Verhaltensanalysen zunutze machen.

Der Hauptsitz von Altocloud befindet sich in Galway, Irland. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine kleinere US-Präsenz in der Bay Area von San Francisco.