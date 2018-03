- NCR bietet Retailern ab sofort einen neuen Depot-Service an. „Return & Repair“ ergänzt die Vorort-Dienstleistungen und minimiert wartungsbedingte Beeinträchtigungen während der Öffnungszeiten. von Thomas Kletschke

Dieser neue „Return & Repair“-Service ermöglicht es Kunden in Europa, ihre NCR-Kassen und Peripheriegeräte an lokale NCR-Reparaturzentren zu senden. Sie erhalten ihre Systeme innerhalb von sieben bis zehn Tagen nach Erhalt repariert zurück.

Der Depot-Service „bietet Einzelhändlern eine bequeme und vor allem schnelle Wartung ihrer Geräte, die den Betriebsablauf am Point of Sale nicht durch extensive Service-Einsätze stört“, so Harry Defourny, Vice President of Services Europe von NCR.

In Europa stellt NCR Wartungsdienstleistungen bisher hauptsächlich über sein Netzwerk an Fachkräften zur Verfügung. Mit der neuen Lösung wird nun für Einzelhändler eines der umfassendsten Serviceangebote im Markt geschaffen. Der Service steht NCR-Kunden sowie Channel- und Distributionskunden in Österreich, Deutschland, Portugal, Belgien, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Irland und der Schweiz zur Verfügung.