- NEC Display Solutions stellt mit Matthias Hartmann einen neuen Manager Corporate Sales für die Region DACH vor. Hartmann folgt Joachim Fischer auf diese Stelle und berichtet in seiner Position direkt an ihn als General Manager Sales DACH. Mit der Neubesetzung verstärkt NEC die strategische Ausweitung der Kundenlandschaft sowie die Platzierung des aktuellen Lösungsportfolios in den vertikalen Geschäftsbereichen. von Florian Rotberg

Hartmann war seit Oktober 2000 bei Dell beschäftigt. Dort bekleidete er im Zuge seiner Karriere verschiedene Positionen, unter anderem war er als Produkt Marketing Manager für Consumer Desktops und Commercial Clients & Workstations zuständig, sowie als Country Marketing Manager Large Enterprises für Deutschland und die Schweiz. Mit seiner Rolle als Inside Sales Manager wechselte er 2010 in den Vertrieb für das Segment Large Institutions und Hosting. In diesem Bereich übernahm er 2015 die Position des Regional Sales Senior Managers. Zuletzt leitete er die Vertriebsorganisation am Standort Frankfurt mit vier Vertriebsteams und drei Vertriebsleitern mit insgesamt 30 Sales Account Managern im Großkundenbereich.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und darauf, meine langjährige Erfahrung als Sales Manager nun bei NEC Display Solutions einfließen zu lassen“, sagt Matthias Hartmann, „NEC verfügt bereits über eine sehr ausgeprägte und gut funktionierende Vertriebsstruktur. Gemeinsam wollen wir in diesem starken Team unsere Kundenlandschaft noch weiter ausbauen und bestehende Kunden noch erfolgreicher machen.“

„Ich kenne Matthias Hartmann noch aus unserer Zusammenarbeit bei Dell und freue mich, ihn heute in unserem NEC-Team willkommen zu heißen“, erklärt Joachim Fischer, General Manager Sales DACH. „NEC arbeitet kontinuierlich daran, bestehende Prozesse weiter zu optimieren und Strukturen so anzupassen, dass unsere Kunden auch in Zukunft auf uns als bevorzugten und langfristigen Lösungspartner im Bereich Displays und Projektoren setzen. Herr Hartmann ist mit seinem Erfahrungsschatz als Vertriebsmanager die ideale Besetzung für die Position. Wir freuen uns auf seinen Input und sein Engagement, um Kundenbeziehungen noch weiter zu intensivieren und gemeinsam neue Geschäftsbereiche zu erschließen.“