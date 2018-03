- Wenn es nach Samsung geht, gehören Kinoleinwand und Projektionstechnik womöglich bald der Vergangenheit an. Die Zukunft des Premium-Kinos soll Cinema LED werden. Mit 9 Millionen LED Pixel lässt der Samsung Cinema LED Screen eine Fläche von 10,3 Metern Breite und 5,4 Metern Höhe im Kinosaal leuchten. von Peter Beck

Ein LED-Cinema gab es bisher nur als Prototyp in Seoul. Nun feiert am 29. März das Samsung 3D LED Cinema seine Europapremiere in der Schweiz. Gemeinsam mit Samsung und der Zürcher Imaculix AG baut Edouard Stöckli, Schweizer Unternehmer und Besitzer der Arena Cinemas, den europaweit ersten Cinema LED Screen in einen Kinosaal ein. Den Anfang macht Stöcklis Kinokomplex Arena Sihlcity, mitten im Herzen der Züricher Filmstadt.

Der 10,3 mal 5,4 Meter große Samsung Cinema LED Screen besteht aus 96 Einzelmodulen, die individuell ausgetauscht werden können. Durch den nahtlosen Einbau und die hochpräzise Kalibrierung entsteht der Eindruck einer soliden schwarzen Wand. Bei Samsung heißt dieses Feature ‚True black‘ und macht den Kinosaal stockdunkel, da es keine Reflektionen mehr gibt. Das besondere Format von 4.096 mal 2.160 Pixeln (4K ‚Full‘) erlaubt die Darstellung der beiden üblichen Kinoformate ‚Flat‘ und ‚Scope‘ ohne die störenden dunkelgrauen Streifen, die aus der Projektion bekannt sind. Und ohne Projektionsstrahl ist schwarz auch wirklich tiefschwarz. Das Bild ist in allen Bereichen stets scharf und exakt ausgerichtet.

Die Leuchtkraft des Cinema LED Screens ist laut Samsung 10 Mal stärker als bei herkömmlichen Kinoprojektoren. Doch werden die Cinema LED Screens auf eine Lichtstärke von bis zu 500 nit (bzw. 146 Foot Lambert) heruntergeregelt. Trotz höherer Helligkeit soll der durchschnittliche Stromverbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen Projektor geringer ausfallen. Durch den hohen Kontrastumfang können HDR-Inhalte quasi verlustfrei ausgespielt werden. Selbst bei sehr hellen Szenen bleibt die Farbbrillanz erhalten und in sehr dunklen Szenen sind noch alle Details zu erkennen.

Ebenfalls können 3D-Filme damit voll zur Geltung kommen. 3D LED wurde auf der ISE im Februar als absolutes Novum der Kinowelt zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Damit ist das ARENA Cinema in Zürich das weltweit erste 3D-LED-Kino. Die Audiospezialisten und Samsung-Tochterunternehmen JBL und Harman liefern in Zürich die zugehörige Sound-Technologie. Durch JBLs ‚Sculpted Surround‘-System und den innovativen Verbau der Lautsprecher wird ein im Saal gleichmäßig verteilter, klarer und natürlicher Raumklang erreicht.

Cinema LED Lösungen sind analog zu allen anderen Samsung Fine Pixel Pitch LED Produkten mit den aus der LFD Range bekannten B2B-Features und Schnittstellen ausgestattet. Somit soll die Zweitnutzung der Screens durch den Anschluss von externen Zuspielern für Information, Werbung, Präsentationen und Spiele möglichst einfach sein. Cinema LED sind auch für den 24/7 Betrieb zertifiziert.