- Mailand | Das italienische Museum im Palazzo die Brera nutzt Digital Signage in Außen- und Innenbereichen. Die bislang genutzten Indoor-Lösungen sollen ersetzt werden, wie invidis erfuhr. von Thomas Kletschke

In dieser Woche hatte die invidis-Redaktion die Gelegenheit, sich eine spektakuläre temporäre Installation im Innenhof des Palazzo die Brera genauer anzuschauen. Unabhängig davon nutzt das Museum Pinacoteca di Brera auch Digital Signage als Festinstallation. So sind Outdoor Stelen im Eingangsbereich sowie in den ebenfalls dem Sonnenlichtbereichen ausgesetzten Säulengängen des großen Innenhofes installiert.

Neben diesen neuen und lichtstarken Lösungen, die allem Anschein nach von Samsung stammen, sind zudem auch Screens in Innenbereichen installiert, die Hinweise auf Ausstellungen und Veranstaltungen geben. Hier sind die Lösungen nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Wie Museumsdirektor und Geschäftsführer James M. Bradburne aquf Nachfrage vor Ort sagte, soll das Indoor-DS-System durch ein neues ersetzt werden. „Hierzu soll es dann eine Ausschreibung geben“, so Bradburne weiter.