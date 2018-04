- Am vergangenen Wochenende eröffnete Hersteller Samsung auf der Frankfurter Zeil seinen Flagship „Samsung Showcase“. Der Store wendet sich an Konsumenten, liefert mit VR und weiteren Technologien aber Impressionen auch für Business-Anwender. von Thomas Kletschke

Am vergangenen Samstag war es soweit: Der „Samsung Showcase“, direkt auf der Einkaufsmeile Zeil gelegen, öffnete seine Türen.

Auf vier Etagen und einer Gesamtfläche von knapp 1.800 m² stellt die Marke Beratung, Service und Aktionsflächen zur Verfügung. Kunden erhalten zudem regelmäßig Zugang zu Produkten der Marke und Live-Events.

„In unserem neu gestalteten Studio, Samsung Showcase in Frankfurt, dreht sich alles um innovative Technik und die modernen Bedürfnisse der Kunden. Jedes Detail ist auf die Wünsche von Technikfans zugeschnitten und soll dabei helfen, die Zukunft erlebbar zu machen. Die Eröffnung des Samsung Store in Frankfurt ist ein weiteres Kapitel in einer Reihe von Aktivitäten, die Konsumenten in die Produktwelt von Samsung einladen. Frankfurt ist für uns dabei als strategischer Knotenpunkt von Bedeutung“, erklärt Georg Rötzer, Vice President Corporate Marketing Samsung Electronics GmbH.

Schon beim Betreten des Flagships tauchen Besucher in die Markenwelt ein, passieren am Eingang ein VR-Theater und eine Videowall. Tribünen mit großen Screens laden zu Public-Viewing-Events ein und bieten Platz für tägliche Events wie Mal- und Coding-Stunden für Kinder. Darüber hinaus geben Virtual-Reality-Stationen Konsumenten die Möglichkeit, in virtuelle Welten abzutauchen.

Das Erdgeschoss lädt mit der The Frame- und der S Pen-Galerie zum Staunen ein. In der „Connect Lounge“ können Kunden mobile Highlights wie das Galaxy S9 auf Herz und Nieren testen und im VR 4D-Kino mithilfe der Samsung Gear VR auf Schatzsuche gehen.

Der erste Stock demonstriert in einer Internet of Things-Lounge mit Hausgeräten wie Family Hub-Kühlschränken und AddWash-Waschmaschinen die technischen Highlights und Vernetzbarkeit der Geräte. Darüber hinaus werden aktuelle QLED TV- und Audio-Highlights für das Heimkino vorgestellt. Eine Café Bar lädt zum Verweilen ein und in den Lounge-Bereichen können nicht nur die eigenen Batterien, sondern mittels Wireless Charging auch die von kompatiblen Mobilgeräten aufgeladen werden.

Im zweiten Stock können Besucher beispielsweise mithilfe von Wearables ihre Sportlichkeit beweisen. Darüber hinaus stehen verschiedene VR-Attraktionen zum Testen bereit. So können Besucher virtuell auf dem Snowboard die Pisten herunter brausen oder in den Weltraum vorstoßen.

Im Untergeschoss kümmern sich geschulte Servicemitarbeiter in einer großzügig angelegten Customer Service Plaza um die Belange der Besucher.

Adresse des Samsung Showcase Frankfurt: Zeil 119, 60313 Frankfurt. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr.