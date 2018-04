Eine weitere Übernahme von Stratacache. Auch dieses Mal schlug der Scala-Mutterkonzern bei erster günstiger Gelegenheit zu. Barco hatte sich 2014 mit der Übernahme von X2O den Einstieg in den Digital Signage Markt erhofft. Doch eine Digital Signage Software Plattform alleine macht noch keine wettbewerbsfähige Lösung. System Integration lässt sich (bisher) schwer international erfolgreich skalieren – lokale Gegebenheiten und kulturelle Unterschiede erfordern „People on the Ground“.